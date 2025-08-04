حملات لازالة الظواهر السالبة والتشوهات البصرية بوسط الخرطوم

انتظمت بمحلية الخرطوم الأحد حملات كبري لإزالة الظواهر السالبة والتشوهات البصرية بعدد من المناطق الحاكمة والشوارع الرئيسية تنفيذا لموجهات ولاية الخرطوم في الشأن.

وكشفت مدير إدارة المخالفات والتنظيم وإزالة الظواهر السالبة والتشوهات البصرية بالمحلية صالح سليمان عيسي بأن الحملة استهدفت اليوم وسط الخرطوم بمحور السوق العربي وشوارع المطار والنيل من كبري الحديد وحتي جسر المنشية، حيث اسفرت عن إزالة كل الظواهر السالبة بالمواقع المذكورة من أماكن تعاطي الشيشة وبيع الاطعمة المخالفة للاشتراطات الصحية .