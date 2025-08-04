برئاسة هيثم.. انعقاد مجلس وزير الصحة من مقر الوزارة بالخرطوم

اجتمع مجلس وزير وزارة الصحة في الخرطوم، برئاسة وكيل الوزارة دكتور هيثم محمد إبراهيم ، بحضور مدراء الوحدات الوزارية ومدراء الادارات العامة بمقر الوزارة اليوم بالخرطوم شارع النيل، حيث تم عرض عدد من الاجندة الملحة علي راسها دراسة اثار الحرب و تحليلها لوضع خارطة صحية للتأهيل واعادة الاعمار.

حيث تم الاتفاق علي تقييم شامل للنظام الصحي بقيادة الصحة و مشاركة الشركاء واتباع آليات علمية ومنهجية تكون مرجعية لاي دراسات قادمة او مشاريع مستقبلية .

ناقش الحاضرون أهمية التقييم في توحيد وتحليل البيانات والتقارير الصحية، وقياس أثر الحرب على كل جوانب النظام الصحي. وأكدوا أن هذا التقييم سيساهم في إعداد خارطة لتوزيع الخدمات والبنية التحتية بشكل عادل وفعال، بالإضافة إلى تقديم توصيات مبنية على الأدلة لدعم جهود التعافي والإصلاح.

تم الاتفاق على استخدام منهجية متعددة المستويات تراعي التفاوت الأمني بين ولايات السودان، إلى جانب تشكيل فرق عمل تنسيقية وفنية لضمان التنفيذ المهني والشامل. ويُعد هذا التقييم خطوة أساسية نحو بناء نظام صحي مرن يستجيب لحاجات كل السودانيين، ويعزز التعاون بين الحكومة والشركاء.