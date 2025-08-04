وزير العدل و والي الخرطوم يدشنان العمل بادارة التسجيلات التجارية

حيا السيد وزير العدل د. عبدالله درف القوات المسلحة والقوات النظامية وجهاز المخابرات العامة والمستنفرين الذين جعلوا هذه اللحظة ممكنة بثباتهم وشجاعتهم ودفاعهم عن أرض السودان مترحما علي أرواح الشهداء.

وقال لدى تدشينه الأحد العمل بإدارة التسجيلات التجارية بولاية الخرطوم إن افتتاح إدارة التسجيلات التجارية ليس افتتاح لمؤسسة فقط وإنما إشارة لتطبيع الحياة بولاية الخرطوم وإشارة لارادتنا لعودة الخرطوم كما كانت وأجمل وإشارة للسودانيين بالخارج بأن الخرطوم عائدة وإشارة للدول التي تدعم هذه المليشيا أن لدينا إرادة لاستعادة أرضنا ومؤسساتنا ورسالة للخارج أن إرادتنا لن تنكسر .

و قال “عهدنا مع الشهداء الاستمرار في الدفاع عن هذه الأرض وعن انسانها واستكمال عودة الحياة التي قاتلوا من أجلها” كما تقدم بالشكر للمحامين الذين كان لهم دور بارز في معركة الكرامة و هم جزء أصيل في مثلث العدالة ، مشيرا الى أن قبيلة المحامين قدمت 38 شهيدا .

وفيما يتعلق بأعمال المسجل التجاري قال إن الصالة الكبرى سيعاد ترميمها وستكون هنالك سرعة في الإجراءات .

و أعلن أنه سيتم تشكيل المحكمة الدستورية قريبا لاستكمال الاجهزة العدلية مشيرا إلى أنه تمت بعض التعديلات في بعض القوانين مثل قانون المحكمة الدستورية وقانون الإيجارات وقانون جرائم المعلوماتية مشيرا إلى أن هنالك لجنة تضم كل الأجهزة العدلية ونقابة المحامين وعمداء كلية القانون تعمل على مراجعة القوانين الاتحادية وموائمتها مع المبادئ الدستورية.

و قال “نحن في وزارة العدل نعد اخواننا في السلطة القضائية والنيابة والمحامين أن مبدأنا هو التعاون لسيادة حكم القانون” .