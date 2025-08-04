مدير المركز القومي لجراحة القلب يتفقد مركز كسلا لأمراض القلب

شهد مركز كسلا المرجعي لأمراض وجراحة القلب الأحد زيارة ميدانية مهمة للبروفسير صلاح الباشا مدير المركز القومي لجراحة القلب في إطار الوقوف على التجهيزات الفنية والبنية التحتية تمهيدا لانطلاق خدمات مركز امراض وجراحة القلب بالولاية.

حيث كان في استقباله وزير الصحة المكلف بولاية كسلا د. علي آدم ومدير المركز د. السموأل عبدالعزيز وعدد من اختصاصيي القلب وممثلي اللجنة الشعبية لنفير ودعم المركز.

وتفقد الوفد أقسام المركز واطلع على جاهزية المبنى والتجهيزات الفنية والكوادر العاملة كما استمع لشرح مفصل حول الترتيبات الجارية لتشغيل خدمات جراحة القلب في خطوة نوعية نحو توطين العلاج التخصصي وتعزيز الخدمة الطبية في شرق السودان.

وأكد وزير الصحة بكسلا أن الزيارة تمثل دعما مباشرا من المركز القومي للمساعي الجارية بالولاية في تطوير الخدمات الطبية موضحا أن تشغيل مركز القلب إضافة حقيقية للمؤسسات التخصصية بالولاية وأن الوزارة ملتزمة بتوفير المطلوبات الفنية والتنسيق مع الجهات الاتحادية لضمان تشغيل المركز بشكل مستدام مثمنا دعم والي الولاية واللجنة الشعبية ومجتمع الولاية حتى مرحلة الجاهزية الكاملة للمركز .

وأشار البروفيسور صلاح الباشا إلى أن مركز كسلا أصبح قاب قوسين من إطلاق خدمات جراحة القلب متوقعا بدء العمليات خلال الشهرين القادمين بعد اكتمال الترتيبات الفنية مبينا أن المركز تم تأسيسه وفق أحدث المعايير ليكون مرجعية إقليمية ممتدة لمناطق الشرق.

وامتدح الباشا تميز الكوادر المحلية والدعم المجتمعي الواسع مشيرا إلى أن الزيارة تأتي بمتابعة مباشرة من وكيل وزارة الصحة الاتحادية للوقوف على جاهزية استقبال الأجهزة والقسطرة.

من جهته أكد د . سموأل عبدالعزيز مدير المركز أن زيارة مدير المركز القومي تمثل دعما معنويا كبيرا للفريق العامل ومؤشرا واضحا لاقتراب انطلاق الخدمات مشيرا إلى اكتمال العمل في المبنى والاستعداد لاستقبال الأجهزة الطبية والكوادر الجراحية معلنا قرب إجراء أولى عمليات القلب بالولاية.