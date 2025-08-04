السودان وجنوب السودان .. حكومة النيل الأبيض ووفد ادارة المعابر يقفان على معبر جوده

وقف الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض يرافقه وفد الإدارة العامه للمعابر والمنافذ الحدودية الزائر برئاسة الفريق الركن ياسر محمد عثمان وعدد من أعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية وقفوا الأحد ميدانيا على معبر جوده الحدودي والموقع المقترح لإنشاء منفذ تجاري بالمنطقة .

واستمع الوفد لتنوير عن إمكانيات المعبر وسير العمل فيه من كافة الجهات ذات الاختصاص والمعوقات التى تواجه عمل المعبر .

كما وقف الوفد على المنطقة المقترحة للمنفذ التجاري بمنطقة المخاليف وتعرف على الإمكانيات الفنية للموقع من حيث تقديم الخدمات لتسهيل حركة التجارة واستعدادات الجهات ذات الاختصاص لبداية العمل .

وأشاد والي النيل الأبيض بهذه الخطوة المهمة في اقتصاد الولاية وقال إن حكومة الولاية تولى هذه المنطقة اهتمام كبير ، واعتبر قيام منفذ تجاري بالمنطقة ينقلها لمراحل متقدمة، ودعا المواطنين للوقوف خلف هذا المشروع الاقتصادي المميز والذي ينهض بالولاية والسودان ويحافظ على موارد البلاد .

وتطرق قمر الدين لجهود حكومته لتنسيق هذا العمل مع محافظة الرنك بدولة جنوب السودان من أجل مصلحة شعبي البلدين

من جهته أوضح الفريق ياسر محمد عثمان مدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية بالأمانة العامه لمجلس السيادة أن معبر جوده والموقع المقترح للمنفذ التجاري بمنطقة المخاليف بمحلية الجبلين يأتي في إطار خطة الدولة لانعاش حركة التجارة والاقتصاد وتنسيق عمل المنافذ التجارية بالبلاد واكد أن منفذ المخاليف بولاية النيل الأبيض سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

كما عقد الوفد لقاء مع قيادات الإدارة الأهلية وأعيان المنطقة شرح لهم أهمية هذا المنفذ في تنظيم حركة التجارة وانعاش حركة الصادر بالمنطقة والذي ينعكس ايحابا على الوضع الأمني و مستوى الخدمات والمسئولية المجتمعية لإنسان المنطقة .