تجمع قوى تحرير السودان تنفذ مبادرة لدعم مراكز الإيواء بالفاشر

نفذت تجمع قوى تحرير السودان بولاية شمال دارفور الأحد مبادرة إنسانية تم من خلالها دعم مراكز الإيواء بمدينة الفاشر بوجبات غذائية متكاملة بجانب توزيع ناموسيات مشبعة وتوفير مياه الشرب للمواطنين وذلك بإشراف ورعاية الفريق عبود آدم خاطر قائد عمليات القوات المشتركة بالفاشر.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي للتجمع، الطيب آدم عبد الله خميس أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود التحالف لدعم وإسناد المواطنين بالفاشر للمساهمة في سد النقص الحاد في الغذاء ومواد الإيواء الناتج عن الحصار الجائر الذي تفرضه مليشيا أسرة دقلو المتمردة على الفاشر .

واكد أن جهود تجمع قوى تحرير السودان سيتواصل خلال الايام المقبلة لتغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء داخل المدينة. مشيدا بدور أبناء دارفور خارج السودان الذين قال انهم ساهموا بدعم سخي ادى الى إنجاح هذه المبادرة.