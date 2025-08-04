نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي

أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً بنقل طلاب امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة الأساس إلى ولاية الجزيرة لأداء الامتحانات، وسط استياء واسع بين أولياء الأمور بسبب الأعباء المالية والإدارية المترتبة على هذه الخطوة.

حسب مصادر مطلعة، فإن القرار ينص على:

تحميل الأسر تكاليف نقل الطلاب إلى ولاية الجزيرة.

توفير الحكومة للسكن للممتحنين خلال فترة الامتحانات.

وقد جاء هذا القرار في إطار ترتيبات الوزارة لضمان سير الامتحانات، لكنه واجه انتقادات حادة من قبل الأسر التي اعتبرته إجراءً مجحفاً يزيد من أعبائهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. – أعرب عدد من أولياء الأمور عن استنكارهم الشديد للقرار، مؤكدين أن تكاليف النقل ستكون عبئاً إضافياً عليهم في وقت يعاني الكثيرون من صعوبات مالية. – طالب بعضهم بإعادة النظر في القرار أو توفير بدائل تخفف العبء عن الأسر، مثل توفير مواصلات مجانية أو تعويضات مالية. بينما دافع مسؤولون في وزارة التربية عن القرار باعتباره “إجراءً ضرورياً” لضمان انتظام العملية الامتحانية، مشيرين إلى أن الحكومة ستتكفل بتأمين السكن للطلاب.

مع تصاعد الاحتجاجات، ينتظر الكثيرون رد فعل الوزارة، هل ستتراجع عن القرار أم ستتمسك به وتوفر حلولاً لتخفيف الأعباء؟

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُنقل فيها امتحانات إلى ولايات أخرى، لكن تحميل الأسر التكاليف هو ما أثار موجة الاستياء هذه المرة.

التيار