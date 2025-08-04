إدارة المرور السريع ولاية البحر الأحمر تنظم حملات ضبط لفحص الكحول والمؤثرات العقلية لسائقي البصات السفرية

في إطار التزامها بتعزيز الانضباط المروري بطرق المرور السريع نظمت إدارة المرور السريع ولاية البحر الأحمر حملات ضبط لفحص الكحول والمؤثرات العقلية لسائقي البصات السفرية بمشاركة مستشفى الشرطة المركزي استهدفت عدد (25)بص سفري

العقيد شرطة آدم زكريا عيسى مدير المرور السريع ولاية البحر الأحمر أكد ان القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والموثرات تعتبر خطر مهدد وداعم لوقوع حوادث السير بالطرق، مشيراً بأن الحملة استهدفت عدد(25)سائق تم فحص عينات عشوائية منهم أسفرت عن ضبط حالة إيجابية و(24) حالة سالبة تم سحب الرخصه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم خلال الحمله توجيه وارشاد السائقين بضرورة الإلتزام بالضوابط المرورية تحقيقاً لسلامة الأرواح والممتلكات ووصول المسافرين لوجهاتهم بسلام.