لجنة أمن محلية الخرطوم تحظر الاحتطاب والقطع العشوائي للأشجار

وجهت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بحظر الاحتطاب والقطع العشوائي للأشجار في الحدود الجغرافية للمحلية وتقديم المخالفين للإجراءات الجنائية وفقا لقانون الهيئة القومية للغابات .

وكشفت اللجنة عن حملات القطع الجائر التي تنفذ من بعض المواطنين وطالت الغطاء الشجري بمناطق مختلفة بالمحلية في مخالفة صريحة لقوانين البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية.

إلى ذلك اطلعت اللجنة على الترتيبات الجارية لنبش بعض مواقع دفن الرفاة اضطراريا والتي تمت مواراتها الثرى سطحيا إبان فترة الحرب، حيث وجهت باستكمال كافة الإجراءات القانونية واستيفاء شروط النبش من فتح البلاغات لدى النيابة العامة ومن ثم الدفع بها للجنة الولائية المختصة حتى تستكمل إجراءات النبش ودفن الرفاة في المقابر المخصصة مجددا.

وعلى صعيد آخر وجهت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والبيئية المتعلقة بمواقع معالجة مخلفات التعدين العشوائي التي تم ضبطها بمنطقة سوبا الحلة وكانت تمارس فيها عمليات استخلاص الذهب بواسطة مليشيا الدعم السريع في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والبيئية.

كما ناقشت اللجنة الخطوات الجارية لإنقاذ قرار السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الخاص بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج نطاق الولاية والدور المرتقب للشرطة في التأمين الداخلي للمدن خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن إنفاذ القرارات الخاصة باللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين للخرطوم.

كما اطلعت اللجنة على مواصلة حملات ضبط النظام بالأسواق الجنوبية للمحلية بمحاور السوق المركزي والمحلي والقضاء على التفلتات بواسطة الطوف المشترك وفقا للخطط المنعية لمكافحة الجريمة وذلك بالتوازي مع استعادة عودة الأسواق لمزاولة نشاطها المعتاد، إلى ذلك ناقش الاجتماع إمكانية اجازة المقترحات الخاصة بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وفقا للخطة العامة للولاية الخاصة بالاحتفالات الجماهيرية وتأمينها.

وعلى صعيد آخر اطلع الاجتماع على الموقف الجنائي بالمحلية والبلاغات المسجلة بالاقسام بعد عودة المواطنين لمنازلهم، فضلا الخطوات الجارية لحصر المنهوبات الخاصة بالمواطنين والتي تم تحريزها بالاقسام تمهيدا لتسليمها للمواطنين بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية.

سونا