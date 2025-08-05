نجم بوروسيا دورتموند يخطف الأنظار بتلاوة قرآنية مؤثرة في غينيا (فيديو)

خطف النجم الغيني سيرهو غيراسي، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الأنظار خلال عطلة الصيف التي قضاها في بلده الأم غينيا، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل إحدى المدارس القرآنية المحلية.

وظهر غيراسي (29 عامًا) وهو يرتل القرآن بطلاقة، في مشهد حظي بإشادة واسعة عبر منصات التواصل، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بجمعه بين التألق الكروي والتمسك بالقيم الدينية. ويُعرف اللاعب الغيني بإيمانه العميق، والذي يظهر في سلوكياته داخل الملعب وخارجه، خصوصًا في احتفالاته الهادئة بعد تسجيل الأهداف – حسب ما نشر موقع الجزيرة.

ومنذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في يونيو 2024 قادمًا من شتوتغارت مقابل 18 مليون يورو، قدم غيراسي أداءً لافتًا، إذ سجل 38 هدفًا وصنع 9 أهداف في 50 مباراة بمختلف المسابقات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض المهاجم السابق لأندية ليل، كولن، أوكسير ورين، 22 مباراة بقميص المنتخب الغيني، سجل خلالها 9 أهداف، ليُعد أحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية في الفترة الأخيرة.

الشرق القطرية