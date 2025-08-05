السياحة السعودية تطلق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة بمكة والمدينة لموسم الحج

أطلقت وزارة السياحة السعودية، خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمشغلي مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة التقدم بطلب زيادة الطاقة الاستيعابية “السريرية” خلال موسم الحج القادم 1447هـ، حسب الإجراءات والاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت الوزارة – حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية “واس” الأحد- أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار جهود الوزارة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ودعم جاهزية القطاع لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

وأضافت الوزارة أن يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار الاستعدادات المبكرة لوزارة السياحة لموسم حج عام 1447هـ، وامتدادًا لجهودها في دعم قطاع الضيافة المرخصة من الوزارة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل مرافق الضيافة لحجاج بيت الله الحرام عبر حلول إلكترونية ميسرة وفعالة، حيث تعمل الوزارة لتسخير إمكانياتها الإلكترونية من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء رحلتهم الإيمانية بكل يسر وطمأنينة .

ونوهت الوزارة بإمكانية الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية في موقع الوزارة.

بوابة روز اليوسف