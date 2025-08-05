تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية بالمملكة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية لتطوير صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها وتحفيز الابتكار وتمكين المصممين والحرفيين ودعم حلولهم الإبداعية وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين ايماناً بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة . وتواكب الاهداف الاستراتيجية للجمعية مستهدفات رؤية 2030 ومنها تنمية المحتوي المحلي من منتجات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ، ودعم الصناعات الإبداعية وتمكين المرأة والطاقات الشابة ورفع المعايير المهنية للمصممين عبر برامج تدريبية وورش عمل وشهادات احترافية وتمكين الحرفيين والمصممين السعوديين عبر دعم فني ومالي ومنح انتاج وتعزيز حضورهم في المعارض المتخصصة محلياً ودولياً .

كما تستهدف الجمعيّة تعزيز الاستدامة وتشجيع الامتثال للممارسات البيئة المسؤولة في صناعة الأحجار الكريمة وبناء مجتمع مهني موحد من خلال منصة رقمية تجمع بين المستثمرين والممارسين لصناعة المعادن في بيئة تفاعلية مهنية اضافة الي ربط الحرفيين والمصممين بسلاسل القيمة .

يذكر ان تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في اجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.

جريدة الرياض