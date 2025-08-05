الألمان يقضون في المتوسط 10 ساعات يوميا جالسين

كشفت دراسة حديثة أن الألمان يقضون في المتوسط أكثر من عشر ساعات جالسين.

ويُمثل هذا رقما قياسيا جديدا، حسبما أظهرت نتائج تقرير صادر عن شركة التأمين الصحي الألمانية (دي كيه في).

ووفقا للبيانات، يجلس الألمان في العمل لمدة 3,5 ساعة، وساعتين ونصف أخرى أمام التلفزيون. ويمثل التنقل بالقطار أو السيارة أو وسائل النقل الأخرى 80 دقيقة من الجلوس يوميا، بينما يمثل الوقت الذي يقضونه على الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي ساعة ونصف. وفي أوقات فراغهم المتبقية، يقضي الألمان في المتوسط 82 دقيقة أخرى جالسين.

ويشير التقرير إلى أن ممارسة الرياضة لمدة ساعة تقريبا يوما تُعدّ إرشادا جيدا لتعويض فترات الجلوس الطويلة التي تزيد عن ثماني ساعات. ومع ذلك، فإن 30% فقط ممن يجلسون لفترات طويلة يعوضون فترات الجلوس بساعة أو أكثر من الرياضة يوميا.

تم إعداد التقرير بالتعاون مع الجامعة الرياضية الألمانية في كولونيا وجامعة “يوليوس ماكسيميليان” في فورتسبورج. وشمل التقرير بيانات حوالي 2800 شخص فوق 18 عاما في جميع أنحاء ألمانيا خلال شهري فبراير ومارس 2025.

جريدة الرياض