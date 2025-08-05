وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاثنين د/ عبدالله درف وزير العدل بحضور الفريق شرطة حقوقي/ محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقي د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية والفريق شرطة حقوقي/ ياسر عمر ابوزيد مدير عام قوات السجون واللواء شرطة حقوقي/أمير الطيب الحاج مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ، مشيدا بالتجاوب الكبير لوزير العدل وإهتمامه بالمسائل القانونية الخاصة بعمل قوات الشرطة وما تقوم به من مهام وواجبات ، مشيرا الى إضطلاع وزير العدل على مجهودات الوزارة فيما يختص بالمنتظرين لإكمال إجراءات المحاكم.

من جانبه أوضح وزير العدل في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء ناقش المسائل المشتركة المتعلقة بإنفاذ سيادة حكم القانون بجانب معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة والإجراءات التى أتخذت لمعالجة هذا الامر ، موضحا تلقيه تنوير عن المجهودات التى قامت بها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تشغيل أقسام الشرطة الجنائية بولاية الخرطوم والتى تعمل الأن بكفاءة وفاعلية فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين بتوفر الوسائل والإمكانيات التى تجعلها قادرة على آداء دورها فى بسط الأمن ومنع ومكافحة الجريمة ، مشيدا بالإنتشار الشرطى الواسع فى كل محليات الولاية ، وأوضح وزير العدل أن هذا الإنتشار له مدلاولات في نفوس المواطنين بإستتباب الأمن بالولاية وتأكيد بان وزارة الداخلية قادرة على بسط هيبة الدولة بجانب أن هذا الإنتشار أيضا يؤكد أن الخرطوم أمنه ومستقرة وقوات الشرطة تعمل على محاصرة التفلتات التى تحدث عبر تفعيل الأطواف الليلية والإرتكازات ، وأضاف د/درف أن اللقاء ناقش بعض التشريعات ذات الصلة بأعمال وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة والمطلوب لإعادة النظر فى هذه التشريعات لتصبح أكثر فاعلية حتى تؤدى قوات الشرطة مهامها بالشكل المطلوب.

المكتب الصحفي للشرطة