وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي

أكد الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض أهمية مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك في الارتقاء بحركة الصادر والوارد وانجاح عمل المنافذ التجارية بالبلاد.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الاثنين للميناء الجاف والنقل النهري وهيئة الجمارك رئاسة القطاع الأوسط بكوستي برفقه وفد الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية برئاسة الفريق ركن ياسر محمد عثمان .

وقال الوالي إن هذه المؤسسات تمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي وصمام الأمان لبرامج التنمية والتطوير بالولاية.

ووقف الوالي والوفد المرافق له بالميناء الجاف على أداء إدارة التخليص الجمركي وإدارة المواصفات والمقاييس في العمل التجاري وتعرف على نظام الصادر والوارد بالميناء كما عقد اجتماعا موسعا مع ادارة النقل النهري استمع فيه لجملة من المعوقات التى تعترض سير عمل النقل النهري والذي داعا الي تضافر الجهود المركزية والولائية من أجل تطوير أداء النقل النهري لخدمة القضايا التجارية والاجتماعية.

فيما أبان الفريق ركن ياسر محمد عثمان مدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية بالأمانة العامة لمجلس السيادة ان زيارتهم لهذه المواقع تأتي في إطار إكمال برامج فتح النافذة التجارية بالولاية والتي خصصت لها منطقة المخاليف بمحلية الجبلين ، واشار لأهمية هذه المؤسسات في دعم عمل النافذه وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني .

وقال إن الوفد اطمأن على جاهزية الميناء الجاف والنقل النهري والجمارك للاطلاع بدورها في هذا الجانب.

الي ذلك استعرض الدكتور ياسر محمد مادبو مدير إدارة النقل البري والملاحة النهرية جهود إدارته في سبيل تجهيز مواعين النقل لتواكب متطلبات عمل هذه المعابر.

وفي ذات السياق أعلن العميد شرطة حقوقي بروفيسور محمد نصر عن جاهزية إدارة التخليص الجمركي بالميناء الجاف للقيام بالادوار المركزية في عملية التخليص الجمركي والتوصيل للحاويات التجارية بكل مراحلها .