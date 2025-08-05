الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة تعلن تسيير قوافل دعم تنطلق من ولاية نهر النيل الى كل محاور القتال في كردفان ودارفور

اعلنت الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة عن تسيير قوافل دعم الى كل محاور القتال في كردفان ودارفور تنطلق من ولاية نهر النيل باشراف ورعاية من والي الولاية الدكتور محمد البدوي عبد الماجد.

واكد والي نهر النيل لدى لقائه بوفد الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة ان دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة واجب كل سوداني وإن عمليات الاسناد البشري والمدني والعيني يجب ان تستمر الى ان تحقق القوات المسلحة النصر الكامل على مليشيا الدعم السريع واعوانها في الداخل والخارج وتطهير البلاد من دنس التمرد.

وكشف الوالي محمد البدوي عبد الماجد ان ولاية نهر النيل سيرت اكثر من مائة قافلة الى مناطق العمليات والمناطق العسكرية في كل انحاء السودان منذ بدء الحرب وحتى الآن .

وأعلن د.محمد البدوي عبد الماجد ان ولاية نهر النيل ستسير قافلة الى شمال كردفان تحت رعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وقافلة اخرى للولاية الشمالية.

الى ذلك قال المشرف العام والمؤسس للهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة المهندس أنور الصديق عبد النبي ان انطلاق الدعم الى كردفان ودارفور من ولاية نهر النيل ياتي تقديرا لدورها الكبير في حرب الكرامة ودعمها للمجهود الحربي واسنادها للدولة السودانية في جانبها المدني .

وأعلن المشرف العام والمؤسس للهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة عن برنامج كامل لدعم حكومة الأمل الوطنية التي يرأسها الدكتور كامل ادريس، ينطلق من ولاية نهر النيل .

واشار المهندس أنور الى حركة النهضة والتنمية التي شهدتها الولاية خلال الفترة الماضية في المجالات الخدمية والتنموية.