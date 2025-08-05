وزير الصحة المكلف بالقضارف يقف على بداية الأعمال الإنشائية لمستشفى متخصص للنساء والتوليد

جدد د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف، حرص والتزام وزارته بتطوير وترقية الخدمات الصحية وتوسعة رقعة التغطية بالخدمات، بما يسهم في تعزيز الوصول العادل والمستدام للرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال زيارته الاثنين لمحلية الفاو، يرافقه كل من البروفيسور دفع الله علم الهدى مدير إدارة المنظمات، ود. مهند عبدالكريم ميرغني مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالولاية، ومدير مكتب منظمة كافا 4.

حيث وقف الوزير والوفد المرافق على بداية الأعمال الإنشائية لمستشفى متخصص لأمراض النساء والتوليد بالفاو، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر منظمة كافا، بالتوازي مع الجهد الشعبي.

واطّلع الوزير المكلف على عمليات تأهيل قسم التغذية العلاجية، وإنشاء محرقة طبية بدعم من منظمة أطباء بلا حدود الهولندية والتي قطعت مراحل متقدمة من العمل، إلى جانب إقامة خزان مياه بسعة 200 برميل بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وثمّن الوزير المكلف الدعم المستمر من شركاء الصحة، وجهودهم الملموسة في تعزيز بنية القطاع الصحي بالولاية.

وفي ذات السياق تفقد د. أحمد الأمين آدم مستشفى القرية 3 الفاو الريفي، ووقف على مستوى الأداء والخدمات بالمستشفى الذي يغطي قطاع كبير من القرى الواقعة جنوب محلية الفاو، وعقد اجتماعًا مع المكون الشعبي بالمنطقة بحضور الأستاذ أبوبكرحامد ممثل المدير التنفيذي، ود. كمال رحمة مدير الشؤون الصحية.

وأعلن الوزير المكلف خلال الاجتماع عن التزامه الكامل بإعادة تأهيل المستشفى، وصيانة غرفة الولادة، وتوفير معدات الولادة الآمنة، وإنشاء مجمع عمليات للمساهمة جودة الخدمات المقدمة بالمنطقة وخفض وفيات الأمهات والأطفال، فضلا عن إدخال الطاقة النظيفة .

إلى جانب دعم المعمل بالأجهزة المتكاملة، واستقطاب اختصاصي نساء وتوليد للعمل بالمستشفى، مشددًا على أهمية دعم المجتمع المحلي وتهيئة بيئة العمل المناسبة للكوادر الصحية وضمان استدامة الخدمات المقدمة.