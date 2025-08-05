اللجنة العليا للتنسيق مع الأُمم المتحدة توجّه بإعطاء الأولوية للأزمة الإنسانية بمدينتي الفاشر وكادقلي

وجهت اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة فى اجتماعها الدوري الاثنين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر، بإعطاء الأولوية الإعلامية لتداعيات الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية على الفاشر والحركة الشعبية جناح الحلو علي مدينة كادقلي.