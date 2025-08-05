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اللجنة العليا للتنسيق مع الأُمم المتحدة توجّه بإعطاء الأولوية للأزمة الإنسانية بمدينتي الفاشر وكادقلي
وجهت اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة فى اجتماعها الدوري الاثنين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر، بإعطاء الأولوية الإعلامية لتداعيات الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية على الفاشر والحركة الشعبية جناح الحلو علي مدينة كادقلي.
وتم خلال الاجتماع تنوير الأعضاء الجدد بمهام اللجنة الوطنية ودواعي تأسيسها ومناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة (60) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف فضلاً عن ترتيبات مشاركة السودان في الدورة (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصي الاجتماع بالتنسيق الجيد بين جميع الجهات ذات الصلة من أجل إنجاح مهام اللجنة.
سونا