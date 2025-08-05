سلمى عبدالجبار توجه بإستيعاب المساندين للقوات المسلحة تحت مظلة المقاومة الشعبية

وجهت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبدالجبار المبارك بضرورة إستيعاب كل المكونات المساندة للقوات المسلحة تحت مظلة المقاومة الشعبية لضمان توحيد كل الجهود المتدافعة نحو المعركة الحقيقية.

جاء ذلك لدى لقائها الاثنين وفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية برئاسة الفريق الركن بشير مكي الباهي.

من جانبه أشار رئيس اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية الفريق بشير الباهي أن اللقاء جاء فى إطار تنوير القيادات العليا للبلاد بدور المقاومة الشعبية والأعمال التى قامت بها فى إسناد القوات المسلحة بالمال والرجال.

مشيرا إلى إستمرار جهود المقاومة الشعبية فى حشد وتدريب المستنفرين لتلبية إحتياجات القيادة العسكرية فى تنفيذ العمليات بكل من المحور الغربي وتأمين حدود الولاية الشمالية. لافتا إلى مشاركة المقاومة الشعبية في تطبيع الحياة المدنية باعتبار أن المقاومة الشعبية تعمل فى المجالات كافة لاسيما الإعمار وإعادة التأهيل وفقا لخطة الدولة بمشاركة المستنفرين في تأهيل المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء. علاوة علي مساهمة المقاومة الشعبية فى تطبيق القانون وحفظ النظام كذراع أيمن للشرطة المجتمعية فى ولايتى الخرطوم والجزيرة وبقية الولايات الآمنة.