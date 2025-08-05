وزير الموارد البشرية يؤكد دعمه لبرامج المجلس القومي لرعاية الطفولة

عقد المجلس القومي لرعاية الطفولة الأمانة العامة ببرج الضمان ببورتسودان لقاءً تنويريًا تفاكريًا حول المهام، الإنجازات، والتحديات، وذلك تحت شعار: “أطفالنا هم الحاضر وكل المستقبل”، بتشريف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. معتصم أحمد صالح آدم .

وأكد د.معتصم خلال اللقاء، الاثنين، أن الوزارة ستعمل على تسريع إجراءات إجازة القوانين الخاصة بالطفل في مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية بقضايا الطفولة، مشيرا الى التحديات المتمثلة في التمويل .

وأشاد الوزير بالدور المهم الذي يقوم به المجلس، مؤكدا التزام الوزارة الكامل والداعم لجميع برامج ومبادرات المجلس اتجاه الاطفال في مختلف الولايات .

وأضاف أن النهوض بواقع الطفولة يتطلب توحيد الرؤى والجهود، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية الجماعية، والعمل المشترك والتنسيق مع الجهات كافة لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال في السودان.

داعيا الى التكامل والتعاون بين ادارات الوزارة لاهمية الدور الذي تقوم به الوزارة اتجاه الفرد في المجتمع .

من جهته اكد د. عبدالقادر عبدالله أبوه، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، التزام المجلس برعاية حقوق الأطفال، وتعزيز بيئة آمنة لهم، ودعم ومناصرة قضايا الطفولة وحماية حقوق الطفل، واستدامة خدمات الطفولة، وتحديث قاعدة بيانات الطفولة .