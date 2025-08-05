والي كسلا يقف على تاهيل وتحديث مطار كسلا للتشغيل الآمن

التقى والي ولاية كسلا المكلف، اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق الاثنين، وفد شركة مطارات السودان الزائر للولاية برئاسة عثمان العوض الصديق، مدير الإدارة العامة للمطارات الولائية، بغرض الوقوف على عمليات تأهيل وتحديث مطار كسلا للتشغيل الآمن، والتي تشمل المدرج الرئيسي للمطار ومناطق السلامة والتشغيل، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الدولية والمحلية.

وعبّر الصديق عن شكره لوالي الولاية على ما قدمه والدعم اللامحدود من حكومة الولاية واهتمامها الكبير بالمطار، وجعله على رأس أجندة الولاية لما للمطار من أهمية اقتصادية واجتماعية من خلال المساهمة في حركة السفر للمواطنين.

ونوه الصديق إلى الخطة الطموحة الموضوعة مستقبلًا لإضافة مواعين جديدة بالمطار، من ضمنها إنشاء موقف جديد للسيارات وتحديث صالة الركاب بما يتوافق مع المطلوبات المحلية والدولية.

وأعرب عن تمنياته باستقبال المطار لعدد أكبر من الرحلات، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من شركة طيران أبدت رغبتها في تسيير رحلاتها عبر مطار كسلا.