تم تجديد توقيع البروتوكول المشترك بين وزارة الصحة ومؤسسة البصر العالمية – قطاع السودان، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال طب وجراحة العيون وتوسيع نطاق خدمات طب و جراحة العيون في السودان عبر مجموعة مستشفيات مكة ومن خلال تنفيذ العمليات المجانية والمخيمات العلاجية في عدد من الولايات.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير الصحة في مجال العيون عبر تدريب الكوادر الطبية، وضمان جودة الخدمات، وتنظيم أيام علاجية ومخيمات مجانية، إلى جانب حملات توعوية في المدارس. كما ثمّن استجابة المؤسسة السريعة لتنظيم مخيم مجاني للعيون في ولاية الجزيرة، محلية مدني.

من جانبهم عبّر رئيس وفد مؤسسة البصر الخيرية عن امتنانهم للتعاون المثمر مع وزارة الصحة، مشيرا إلى عودة واستمرار العمل في مستشفى مكة بأم درمان، والذي يستقبل يوميًا نحو 500 مريض ويجري 50 عملية جراحية.