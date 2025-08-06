والي الشمالية يدشن بداية العمل بالمحول المغذي للكهرباء بالولاية بسد مروي

دشن والي الولاية الشمالية الفريق ركن/ عبدالرحمن عبدالحميد إبراهيم، الاثنين، بداية العمل بالمحول المغذي للكهرباء بالولاية الشمالية بسد مروي بعد صيانته واستئناف تشغيله بحضور لجنة أمن الولاية ووزراء القطاع الاقتصادي ومدير الكهرباء بالولاية.

كما وقف والي الولاية والوفد المرافق له على سير العمل في صيانة المحول الثاني بسد مروي.

وكان المحول قد تعرض لأضرار بالغة بعد استهدافه من الميليشيا المتمردة بالمسيرات وسيغذي المحول محليتي مروي والدبة وجزءا من محلية القولد، أما بقية محليات الولاية سيتم تغذيتها من كهرباء جمهورية مصر العربية.