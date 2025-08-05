وزارة التخطيط العمراني بالخرطوم تحذر من التعدي على أراضي الدولة

رصدت أجهزة وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم قيام بعض الجهات والأفراد بمحاولات للتصرف في أراضي الدولة عن طريق البيع أو الاستيلاء عليها مما يعد تعدياً صريحاً على أراضي الدولة.

وبناءً على ذلك تحذر الوزارة أي جهة أو أي أفراد من التصرف في أراضي الدولة وأي مخالفة لهذا التحذير تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وتلفت الوزارة إنتباه المواطنين بالحذر من الوقوع ضحية شراء الأراضي أو الحصول عليها من أي جهة بخلاف وزارة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً التصرف في أراضي الدولة حسب قانون التخطيط العمراني.

سونا