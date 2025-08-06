الخلاف بين أصالة ومايا دياب يعود إلى الواجهة مجدداً بتصريحات نارية

يبدو أن الخلاف بين النجمتين مايا دياب وأصالة نصري لم ينته الى الآن، حيث شهدت الأيام الأخيرة تعليق غريب من الأخيرة على سؤال عن الفنانة اللبنانية، وهو دفعها إلى الردّ عليها بطريقة قاسية وغير متوقعة.

وعاد الخلاف بين النجمتين مجدداً خلال مؤتمر صحفي لأصالة قبل حفلها في مهرجان جرش، عندما طُرح عليها سؤال عن رأيها بألبوم مايا دياب الجديد، فأجابت باستغراب:”مين؟”، ثم تابعت: “نزلت ألبوم؟ ألف مبروك، من سوء حظي ما سمعتو”، وأضافت لاحقاً: “خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض”، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين محبي الفنانة اللبنانية، معتبرين أنها تقصدت تجاهل اسمها وتصغير اسمها.

تعليق ناري من مايا دياب

ولكن هذه التصريحات لم تمر بسلاسة، حيث سارعت مايا دياب للردّ خلال مشاركتها في مهرجان بياف الأخير في بيروت، وقالت: “أول شي بدي قلها إنو هي إنسانة بلا بقوي”، أي أنها ناكرة للجميل.

وتابعت هجومها قائلة: “يا ريت “She Zip It” (تغلق فمها)… وإذا بدكن تفسّروا لها بالعربي لأنو ما راح تفهم الكلمة بالإنجليزي. وبدي قُلّها إن شاء الله ما يكون عندي وقت أعمل أنا مؤتمر غير فني واحكي فيه عن أصالة”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وضجت مواقع التواصل بصور النجمتين وبالحديث عن خلافاتهما.

أصل الخلاف بين النجمتين

يذكر أن الخلاف بين مايا دياب وأصالة ليس جديدا، بل تعود جذوره إلى سنوات مضت، دون معرفة أسبابه، وقد ألمحت مايا إلى هذا التوتر خلال مقابلة سابقة دون الخوض في التفاصيل، حيث قالت حينها: “أصالة إنسانة طيبة، لكنها أحيانًا متسرّعة، سواء بالإيجابي أو السلبي. والموقف اللي صار بيننا كان محرج، وما بحب أحكي فيه، خصوصًا إنو بيننا خبز وملح”.

مجلة لها