“ثانيتين” .. روبي تثير الجدل بأغنيتها الجديدة

أثارت الفنانة روبي جدلاً كبيراً بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها بوستر أغنيتها الجديدة “ثانيتين”، والمقرر إصدارها خلال الأيام المقبلة تزامناً مع موسم صيف 2025؛ ومن المقرر أن تُطلق الأغنية عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، وفي مختلف المنصات الموسيقية.

ونشرت روبي البوستر الرسمي للأغنية، وعلّقت عليه قائلةً: “ثانيتين.. قريباً”، لتبدأ بعدها سلسلة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أعاد عدد من نشطاء السوشيال ميديا نشر البوستر وبجواره بوستر أغنيتها المثيرة للجدل “3 ساعات متصلة”، مع تعليقات ساخرة على الأغنيتين.

كانت روبي قد أطلقت أخيراً دويتو غنائياً بعنوان “تاني” جمعها بالفنان أحمد سعد، وصُوّر على طريقة الفيديو كليب ضمن أغنيات ألبومه الأخير “بيستهبل”؛ وجاء هذا التعاون بعد النجاح الملحوظ الذي حققه الثنائي في أغنية “يا ليالي” التي طُرحت قبل عامين.

تميّز كليب “تاني” بأجوائه المرحة، حيث افتُتح بموقف طريف بين أحمد سعد وروبي أثناء التصوير، حين باغتها سعد بكلمة: “تاني”؛ والأغنية تتمتع بإيقاع راقص يتماشى مع أجواء الصيف، وهي من كلمات فلبينو، توزيع أحمد طارق يحيى، مكساج هاني محروس، وإخراج أحمد عبد الواحد؛ وتُعد الأغنية رابع أعمال ألبوم “بيستهبل” لأحمد سعد.

وفي سياق موازٍ، تواصل روبي التحضير لأغنية جديدة بعنوان “لما الصيف وصل”، والتي تقدّمها بصيغة دويتو مع نجم الراب ليجي سي؛ والأغنية من كلمات فلبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن المنتظر إصدارها ضمن حملة دعائية لأحد البنوك، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

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