“رغم الظروف” حكومة غرب كردفان تشيد بأداء التأمين الصحي

أشاد الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان، الأستاذ إبراهيم يوسف عبد الرحمن، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة التأمين الصحي بالولاية، خاصة دورها الملموس في معركة الكرامة واستعدادها المستمر لتوفير المعينات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الصحة، واصفاً هذا العمل بالواجب الوطني الذي يمثل أحد ركائز النصر.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الثلاثاء لإدارة التأمين الصحي بغرب كردفان، ضمن برنامج حكومة الولاية للوقوف ميدانياً على أداء مؤسسات الدولة بالأبيض.

قال سيادته فى تصريح لـ(سونا) إن الزيارة كشفت عن جهود كبيرة تُبذل من داخل مقر إدارة التأمين الصحي بالأبيض، مشيداً بجهود الإدارة في استمرار تقديم الخدمات رغم الظروف، مما يعكس إصراراً وعزيمة ستسهم في استعادة الخدمات بشكل كامل قريباً.

من جهته ثمّن مدير فرع التأمين الصحي بغرب كردفان الدكتور محمد حامد أبوفردة، التعاون المثمر بين فرعي التأمين الصحي في شمال وغرب كردفان، مشيراً إلى أنهم باشروا العمل من داخل إدارة التأمين الصحي بمدينة الأبيض، عبر فتح نافذة لتجديد بطاقات التأمين الصحي للمواطنين الذين اضطرهم النزوح لمغادرة مناطقهم، وقد بدأ عدد منهم فعلياً في الاستفادة من هذه الخدمات.