حركة العدل والمساواة بالفاشر وجمعية شاودور شيد تؤكدان أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية

أكدت حركة العدل والمساواة السودانية بولاية شمال دارفور، وجمعية السلطان شاودور شيد، أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين من أجل تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وعلى رأسها القضاء على الجنجويد، واستعادة السيادة الوطنية، وبناء دولة العدالة والكرامة لكل السودانيين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من جمعية السلطان شاودور شيد برئاسة الملك فتحي محمد عبدالرحمن، رئيس الجمعية، إلى مقر الحركة بمدينة الفاشر، برفقة عدد من العمد والمشايخ ومثقفي قبيلة التنجر، في إطار جهود التواصل المجتمعي المستمر مع الإدارات الأهلية ومكونات المجتمع المدني.

وكان في استقبال الوفد كل من الأستاذ محجوب حسن جلال الدين نائب أمين شؤون الرئاسة، والفريق تجاني الضهيب عضو هيئة القيادة والسيطرة، والفريق حامد إدريس جزم عضو الهيئة ورئيس غرفة العمليات المشتركة.

وأشاد وفد الجمعية خلال اللقاء بمواقف الحركة الوطنية، لاسيما دورها المحوري في حرب الكرامة، معربين عن دعمهم الكامل للحركة، مؤكدين ثقتهم في قدرة د. جبريل إبراهيم على مواصلة أداء مهامه في قيادة وزارة المالية الاتحادية.

من جانبه أكد الفريق حامد إدريس جزم، الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة الأهلية في دعم جهود المقاومة الشعبية، مشدداً على أن الحركة ماضية في طريق حرب الكرامة حتى تحرير كامل تراب الوطن.

ودعا الفريق تجاني الضهيب إلى وحدة الصف الشعبي وتكاتف الجهود لدرء الفتن ومجابهة التحديات، محذراً من محاولات تجار الحرب الساعين لإشعال نزاعات اجتماعية جديدة.