“شراكات واتفاقيات” .. والي نهر النيل يستقبل السفير التركي بالسودان

أستقبل ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد سفير تركيا لدى السودان فاتح يلديز بقصر الضيافة بالدامر بحضور وزراء الاستثمار والزراعة والمالية واللجنة الأمنية .

وقال والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، إن ولاية نهر النيل تتمتع بامكانيات إقتصادية كبيرة في مجال الزراعة والتعدين والثروة الحيوانية وإن فرص الاستثمار كبيرة في تلك المجالات الثلاث وغيرها ،داعيا رجال الاعمال والشركات التركية الى الاستثمار في الولاية في المجالات المختلفة .

واستعرض الوالي نتائج زيارته الأخيرة الى تركيا والتي زار خلالها عددا من المدن التركية وتوصل فيها الى شراكات واتفاقيات للاستثمار في مجال التعدين والزراعة وصناعة الجلود بينما تقدم الجهات التركية للولاية التدريب ونقل التقانات والتكنولوجيا والآليات الحديثة خاصة في مجال الصناعات التحويلية.

ودعا الوالي الى فتح المزيد من المصارف بين البلدين لمرونة التحويلات المالية وزيادة حجم التعاون وتسهيل اجراءات التأشيرة لرجال الاعمال وقيادات الشركات والمؤسسات.

الى ذلك أكد سفير تركيا لدى السودان فاتح يلديز عمق العلاقات السودانية التركية التاريخية والممتدة في التعاون الاقتصادي والثقافي.

وأعلن ان تركيا شرعت في اقامة بعض المؤسسات في السودان من أجل توسيع التعاون حيث تم افتتاح بنك زراعات في بورتسودان وسيفتتح فرع آخر في الخرطوم وإن الخطوط الجوية التركية ستعاود العمل في السودان من جديد .

واكد ان تركيا ستعمل على فتح أفاق اكبر في التعاون مع السودان وولاية نهر النيل صاحبة الأمكانيات الاقتصادية الكبيرة .