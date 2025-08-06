بادي يستقبل وفد منظمة الدعوة الاسلامية والاتفاق على تنفيذ انشطة المنظمة بالاقليم

استقبل الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه الثلاثاء وفد منظمة الدعوة الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد محمد آدم الأمين العام للمنظمة يرافقه الدكتور عصام عبدالهادي الصديق مدير المنظمة بالإقليم . ذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة .

واوضح الدكتور احمد محمد ادم الامين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية ل(سونا) أن لقاء حاكم الإقليم يجئ في إطار برنامج الزيارة التفقدية للإقليم بغرض الوقوف على أنشطة المنظمة والمستجدات في الميدان فيما يتعلق بالمشاريع القائمة والمشروعات الجديدة والاشادة بوقفة الحاكم ودعمه المنظمة بما يمكنها من القيام برسالتها على الوجه الأكمل ،

واضاف بانه تم الإتفاق على العمل المشترك والتعاون في مجالات دعم الأوضاع الإنسانية والتنموية بالإقليم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .