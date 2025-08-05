القائد العام يزور ود النورة ويعزي في شهدائها

تفقد اليوم السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرية ود النورة ، حيث قدم واجب العزاء في شهداء المنطقة التي كانت قد تعرضت لانتهاكات مروعة من قبل مليشيا آل دقلو بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٤م حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من مائة شهيد وعشرات الجرحى.

وحمد سيادته المولى عز وجل على أننا في أمة بها أمثال أهالي ود النورة الذين ضربوا أروع أمثلة الصمود والفداء، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي وفاءاً بوعد سابق قطعه لجرحى المنطقة، وواجباً مستحقاً لعزاء ومواساة أهالي الشهداء الذين قطع بأن دماءهم الطاهرة لن تذهب هباءا.

وذكر سيادته أن العهد مع الشهداء هو مواصلة دحر المليشيا والمرتزقة حتى تطهير آخر شبر بدارفور وأن نهاية هذه الحرب ستكون بالقضاء على آخر متمرد، ولن يضع السلاح إلا باستئصال هذا التمرد والعدوان الغاشم.