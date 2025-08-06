بالصورة والفيديو.. بعد أن علنت خطبتها.. شاهد تصريحات وئام شوقي السابقة عن الزواج: (أنا رافضة المؤسسة كلها وما بعرس راجل) وساخرون: (البنات الكانوا بباروها وبسمعوا كلامها طمنونا عليكم)

أطلق جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, حملة سخرية واسعة عبر السوشيال ميديا من الناشطة المثيرة للجدل وئام شوقي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن وئام شوقي, كانت قد فاجأت المتابعين بإعلان خطبتها بنشر صورة مع خطيبها في تدوينة متداولة على نطاق واسع.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قابل خطوبة وئام بسخرية كبيرة وذلك بسبب تصريحاتها السابقة عن الزواج والارتباط بالرجال.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشر نشطاء مقطع فيديو لتصريحات وئام شوقي, في أحد البرامج قالت فيها: (أنا رافضة المؤسسة كلها وما بعرس راجل) وعلق متابعون على المقطع: (البنات الكانوا بباروها وبسمعوا كلامها طمنونا عليكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين