“الدعم السريع تُحول معسكر زمزم للنازحين إلى ثكنة عسكرية: تهجير قسري وانتهاكات”

أخلت مليشيا الدعم السريع معسكر زمزم للنازحين بالكامل في مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، بعد أن أجبرت آلاف المدنيين على مغادرته تحت تهديد السلاح. وحولت قوات الدعم السريع المعسكر إلى ثكنة عسكرية، واستقدمت إليه مقاتلين أجانب وصفوا بـ”المرتزقة”، واتخذته نقطة انطلاق لشن هجمات جديدة على مدينة الفاشر.

تفاصيل الإخلاء

– تهجير قسري: أجبرت قوات الدعم السريع آلاف المدنيين على مغادرة المعسكر تحت تهديد السلاح، في خطوة وصفتها تنسيقية لجان المقاومة بأنها تمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني”.

– تحويل المعسكر إلى ثكنة عسكرية: استقدمت قوات الدعم السريع مقاتلين أجانب إلى المعسكر، واتخذته نقطة انطلاق لشن هجمات جديدة على مدينة الفاشر.

دعوات للتدخل العاجل

– تدخل المجتمع الدولي: دعت تنسيقية لجان المقاومة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف ما وصفته بعمليات “التهجير القسري” والتطهير الممنهج.

– مسؤولية قوات الدعم السريع: حملت التنسيقية قوات الدعم السريع مسؤولية الانتهاكات التي تطال النازحين والسكان المحليين في الإقليم.

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