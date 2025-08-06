نجوم الدوري الإنجليزي في “سباق عاطفي” للفوز بقلب نجمة هوليوود

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن سباق خفي بين عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز سعيا للفوز بقلب الممثلة الأمريكية الشهيرة سيدني سويني، بعد انفصالها عن خطيبها السابق جوناثان دافينو.

وبحسب ما نشرته صحيفة The Sun، فإن سويني البالغة 27 عاما، بطلة مسلسل Euphoria (صدر من عام 2019 حتى الآن)، أصبحت محط اهتمام عدد من لاعبي البريميرليغ، وخاصة من أندية مانشستر يونايتد، ليفربول وأرسنال، الذين بدأوا في إرسال رسائل خاصة عبر حسابها على “إنستغرام”، يعرضون خلالها ترتيب لقاءات رومانسية في أوروبا وسفر فاخر.

ونقل المصدر عن أحد المقربين منها أن صندوق رسائلها بات مليئا بعروض من لاعبين معروفين، بعضهم يحاول جذب انتباهها بأي وسيلة، بل إن أحدهم حاول معرفة عنوان إقامتها لإرسال الزهور.

ورغم أن سويني تتفاعل بلطف مع الرسائل المهذبة، إلا أنها لا تتردد في حظر أي شخص يتجاوز حدوده. وأكدت أنها لا تبحث عن علاقة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تعيش فترة جديدة من حياتها بعد الانفصال، قائلة:”أقضي وقتا أطول مع أصدقائي، وأتعلم عن نفسي، وأنا سعيدة بذلك.”

يذكر أن علاقة سويني مع دافينو بدأت في عام 2018، وتمت خطبتهما عام 2022، قبل أن ينفصلا رسميا في وقت سابق من هذا العام، وسط تقارير تحدثت عن ضغوط مهنية وحياتية.

وتعد سويني حاليا من أكثر النجمات المطلوبات في هوليوود، إذ تتلقى شهريا عشرات الرسائل من مشاهير ومليونيرات حول العالم يطلبون مواعدتها، بحسب مصادر قريبة منها.

روسيا اليوم