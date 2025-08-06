وزير الداخلية: عودة المواطنين تمثل دعما حقيقيا لجهود الاستقرار وبسط الأمن في البلاد

دعا وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمره المواطنين إلى العودة إلى ارض الوطن، مشيرًا إلى أن عودتهم تمثل دعما حقيقيا لجهود الاستقرار وبسط الأمن في البلاد.

ودعا بالرحمة والمغفرة لشهداء معركة الكرامة، والشفاء العاجل للجرحى، وفك أسر المأسورين.

وفي كلمته خلال المؤتمر التنويري رقم ٣٠ لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الذي نظمته وكالة السودان للأنباء من الخرطوم باستضافة وزير الداخلية وشرفه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

استعرض الوزير جهود وزارة الداخلية في بسط الأمن واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين بولاية الخرطوم.

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