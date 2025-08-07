سياسية
القائد العام للقوات المسلحة يلتقى وزير الداخلية ويشيد بالإنجازات الكبيرة فى نشر الخدمات الشرطية بولاية الخرطوم
أشاد الفريق اول ركن/ عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية بالإنجازات الكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تقديم كافة خدمات الجوازات والسجل المدنى والمرور والجمارك فضلا عن الخدمات الجنائية بأقسام ومراكز الشرطة المختلفة مشيدا بالإنتشار الشرطي بولاية الخرطوم وجهود حفظ الأمن والإستقرار.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن رئيس مجلس السيادة القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية خلال لقائه وزير الداخلية الفريق شرطةحقوقي/بابكر سمره مصطفى بوزارة الداخلية بحضور الفريق شرطة حقوقي/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة تلقى تقريرا مفصلا ومتكاملا من وزير الداخلية عن الجهود التى بذلتها الوزارة ورئاسة قوات الشرطة فى نشر كافة خدمات الشرطة الخدمية والجنائية بولاية الخرطوم حتى يتمكن مواطنى الولاية من الحصول عليها بسهولة ويسر
الفريق اول عبدالفتاح البرهان أشاد بسرعة إفتتاح مجمع خدمات الجمهور بامدرمان وتقديمه لخدمات إستخراج جوازات السفر والأرقام الوطنية وشهادات الميلاد والخدمات المرورية المتكاملة و إستخراج رخص القيادة وترخيص المركبات وخدمات المباحث فى إجراءات إستخراج الفيش ، مؤكدا أن قوات الشرطة وبما تمتلكه من خبرات تراكمية وتجارب أسهمت فى عودة المواطنين خاصة وأن إنتشار المراكز الخدمية بمحليات الولاية المختلفة يؤكد قوة وإرادة الشعب السودانى وتحديه للمستحيل.
المكتب الصحفي للشرطة