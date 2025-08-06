القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي

شرف اليوم السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاجتماع الدوري للجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم، حيث كان في استقباله والي الولاية الأستاذ محمد عثمان حمزة وأعضاء حكومته، والذي قدم تنويراً بأعمال اللجنة وجهود حكومة الولاية في أعادة تأهيل العاصمة وتنظيم تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي ذات السياق، تفقد سيادته مقر وزارة الداخلية حيث خاطب سيادته اللقاء التنويري الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بوزارة الداخلية حيث كان في استقباله وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى وقيادات من الشرطة، وقد حيا السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام منسوبي الشرطة السودانية وذكر أنها شريك أساسي في بناء الدولة السودانية وتأمين مواطنيها.

كما ترحم على شهداء حرب الكرامة الوطنية وامتدح جهود كل من ولاية الخرطوم ووزارة الداخلية في مجالات تأمين الولاية والعمل على تهيئة وتنظيم تقديم خدمات الأمن والمياه والكهرباء وإعادة تأهيل ما ألحقته مليشا آل دقلو من خراب وتدمير بمختلف المرافق والمنشئات بالعاصمة القومية.

وشدد سيادته على أنه بينما تتواصل جهود إعادة الإعمار فإن المعركة ستظل مستمرة حتى يتم تطهير كامل البلاد من دنس المتمردين والمرتزقة، مشيراً إلى أن الخرطوم مدينة لها تاريخ مضيئ وتستحق مابذل في سبيل تطهيرها من المتمردين َ من دماء غالية وتضحيات كبيرة بذلتها كل مكونات حرب الكرامة الوطنية، وأن مواطني بلادنا الذين قدموا أبناءهم فداءاً للوطن في هذه الحرب جديرون ببذل الجهود واسناد عمليات إعادة تأهيل العاصمة القومية، كما جدد عزم القيادة على فك حصار الفاشر وكادقلي وبابنوسة والدلنج مؤكداً على أن الجهود متواصلة على مدار الساعة في سبيل تحقيق هذه الغاية وستكلل بالنجاح قريباً بإذن الله تعالى، وسينعم مواطنينا بالأمن والاستقرار والتنمية.

من جانب آخر تفقد سيادته مقر متحف السودان القومي، حيث وقف على حجم الدمار الذي ألحقته المليشا ووقف على جهود حصر الآثار والمفقودات التي هربتها إلى الخارج ومراجعة السجلات، ووجه بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإتمام جهود استعادة الآثار المفقودة وإعادة تأهيل المتحف.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة.