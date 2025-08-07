ضبط متهم بحوزته 40 بالة حشيش شاشمندي بكسلا

أشاد اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق والي ولاية كسلا رئيس لجنة الأمن بالخلية الامنية لجهودها الكبيرة والمقدرة تجاه محاربة الجريمة والمجرمين. داعيا في ذات الوقت لأنزال أقسى العقوبة على المجرمين خاصة تجار المخدرات وسرقة العربات والخطف.

جاء ذلك لدى وقفته برفقة لجنة امن الولاية على إنجاز الخلية الامنية في ضبطها لعدد أربعين بالة من مخدر الشاشمندي بحوزة أحد المجرمين بمخزن بمنزله بأحد احياء كسلا.

وشدد الوالي على عدم التساهل في أمن الدولة والمواطنين باعتبار ان الامن خط احمر. داعيا في ذات الوقت قيادات المجتمع والمواطنين والشباب لتبني المبادرات لمكافحة المخدرات وأعمال النهب والخطف والظواهر السالبة عبر المنابر الإرشادية التوعوية والتعاون لدك وتجفيف مكامن الجريمة.

وأكد الوالي رئيس لجنة الأمن تبنيه للخلية الأمنية وتوفير كل الدعم المادي واللوجستي لتمكين الاجهزة الأمنية من القيام بمهامها.

وأوضح العميد ركن أحمد داؤود قائد اللواء 41 مشاة ان الخلية الأمنية تتشكل من كل الاجهزة الأمنية الموجودة لتمتين التنسيق الأمني والقضاء على الجريمة ومافيا ومروجي المخدرات والنهب والخطف و السهر من أجل تأمين الدولة والمجتمع.

واكد استمراريتهم في تنفيذ حملات القضاء على مروجي ومتعاطي المخدرات وأصحاب الجرائم الاخرى .

كما أكد العقيد ركن خالد الصادق محمد رئيس الخلية الأمنية عزم الخلية الأمنية على ضبط المجرمين والظواهر السالبة. مشيرا إلى جهود الخلية الأمنية خلال الرصد والمتابعة وتمكنها من ضبط المتهم و بحوزته 40 بالة من حشيش الشاشمندي وبعض المعروضات.