بيان المشترك: مصر جددت تأكيدها الوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية

– الجانب السوداني يجدد تقديره للروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وتطلعه واستعداد الدولة السودانية للعمل المشترك بما يخدم أهداف تعزيز تلك العلاقة

– مصر و السودان أكدا أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن

-مصر والسودان ناقشا تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان لا سيما مع استشرافه مرحلة إعادة الإعمار

– مصر والسودان يشيدان بالخطوات المتخذة فيما يتعلق بمشاريع ربط السكك الحديدية وكذا الربط الكهربائي بين البلدين بما يسمح بفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما

– السودان يعرب عن تطلعه لترقية التعاون في مجال مكافحة الأمراض وزيادة عدد القوافل الطبية المصرية المتخصصة وتقديم برامج لدعم قدرات الكوادر الصحية السودانية

– مصر و السودان يؤكدان ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي لا سيما في منطقة البحر الأحمر

– مصر والسودان يجددان رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة

– مصر والسودان يتفقان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض

– مصر والسودان يجددان عزمهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات لمستوى التكامل الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية.