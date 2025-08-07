سياسية

مصر والسودان يجددان عزمهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات لمستوى التكامل الشامل

2025/08/07
FB IMG 1754552594834

بيان المشترك: مصر جددت تأكيدها الوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية
– الجانب السوداني يجدد تقديره للروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وتطلعه واستعداد الدولة السودانية للعمل المشترك بما يخدم أهداف تعزيز تلك العلاقة
– مصر و السودان أكدا أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن
-مصر والسودان ناقشا تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان لا سيما مع استشرافه مرحلة إعادة الإعمار
– مصر والسودان يشيدان بالخطوات المتخذة فيما يتعلق بمشاريع ربط السكك الحديدية وكذا الربط الكهربائي بين البلدين بما يسمح بفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما
– السودان يعرب عن تطلعه لترقية التعاون في مجال مكافحة الأمراض وزيادة عدد القوافل الطبية المصرية المتخصصة وتقديم برامج لدعم قدرات الكوادر الصحية السودانية
– مصر و السودان يؤكدان ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي لا سيما في منطقة البحر الأحمر
– مصر والسودان يجددان رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة
– مصر والسودان يتفقان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض
– مصر والسودان يجددان عزمهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات لمستوى التكامل الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية.

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/07