قائد القوات البرية ووالي وسط دارفور يشهدان احتفال الفرقة ٢١ مشاة – زالنجي بتخريج دفعة جديدة من منسوبيها

جدد الفريق الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل قائد القوات البرية التأكيد علي عزم وإصرار القوات المسلحة علي تطهير كامل التراب السوداني من دنس المليشيا الإرهابية وإستعادة كل الفرق والمناطق في دارفور .. وأشاد لدى مخاطبته احتفال الفرقة ٢١ مشاة بتخريج دفعة جديدة من منسوبيها والذي جرت فعالياته بولاية الخرطوم أمس بحضور والي ولاية وسط دارفور مصطفي تمبور وعدد من قادة التشكيلات والوحدات العسكرية .. أشاد بجهود الفرقة ٢١ مشاة – زالنجي في استكمال الجاهزية والإستعداد القتالي التي تجري بدعم وسند حكومة الولاية ..

والي وسط دارفور القائد مصطفي تمبور قال إن حكومة الولاية وكل أجهزة الدولة علي إلتزام بمواصلة التنسيق المحكم و الدعم والسند للقوات المسلحة في معركة الكرامة الوطنية وهي تتقدم بثبات لتطهير كل شبر من أراضي البلاد والقضاء علي التمرد .