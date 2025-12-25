د. جراهام يتلقى تقريراً حول جهود لجنة تقييم الضرر واسترداد الآثار المنهوبة

إلتقى وكيل وزارة الثقافة والاعلام والسياحة د. جراهام عبدالقادر بلجنة تقييم الضرر واسترداد الآثار والتأمين للوقوف على الجهود التي بذلتها إدارتي شرطة السياحة والمتاحف للحفاظ على المتاحف والآثار واسترداد القطع المنهوبة وإعادة إعمار المؤسسات ذات الصلة .

واستمع د. جراهام الى تقارير عن الوضع الراهن من شرطة السياحة، وما قامت بها لجنة تقييم الضرر واسترداد الآثار والتأمين خلال الثمانية أشهر المنصرمة من عمر اللجنة .

وأوضح عميد شرطة النور محمد مدير شرطة السياحة ان قوة الشرطة شرعت في القيام بمهامها في كل الولايات رغم التحديات التى تواجهها من نقص فى الآليات والكادر ، وأشار إلى ضبط بندقية أثرية وتحريرها بواسطة الشرطة وإبلاغ المتحف بذلك .