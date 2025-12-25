ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية

دعت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبدلي رادوفان إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع في السودان، واصفة إياه بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومحذرة من أنه يجب ألا يُغفل أو يُهمل.

“مقلقة ومفزعة للغاية”

وقالت رادوفان في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، نُشرت الأربعاء: “التقارير والصور التي تصلنا مقلقة ومفزعة للغاية”.

كما أشادت بالدول المجاورة لدعمها ملايين الأشخاص الذين فروا من السودان منذ اندلاع القتال، لكنها شددت على أن المساعدات الإنسانية وحدها غير كافية.

وأضافت: “نحن بحاجة ملحة إلى حل سياسي، يبدأ بوقف إطلاق نار مستقر… هذا لن يتحقق من تلقاء نفسه في هذه الحرب الأهلية المروعة، بل يتطلب دعما فوريا وأكبر من المجتمع الدولي”.

أيضاً حذرت من أن الصراع يجب ألا ينسى.

أكبر أزمة إنسانية في العالم

يذكر أن السودان يشهد حربا منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووصفت الأمم المتحدة هذا النزاع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث نزح نحو 12 مليون شخص، ويواجه نصف السكان خطر الجوع.

العربية نت