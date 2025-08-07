السيسي يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على “دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة”.

وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، كامل إدريس، أكد السيسي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الانتقالي السوداني بحثا تطورات العلاقات الاستراتيجية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات”.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار.



وأعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، عن التوافق مع نظيره السوداني على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتنفيذ مشاريع إعمار السودان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ونقلت صحيفة “الشروق” عن عبد العاطي، قوله إن الفريق المشارك سيركز على إعادة إعمار السودان، مع مشاركة فعالة للشركات المصرية في هذه الجهود، بهدف إصلاح ما دمرته الحرب وبناء سودان جديد.

وأوضح عبد العاطي أن المباحثات الثنائية جرت في أجواء من الود والأخوة والشفافية، ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة المصرية – السودانية المشتركة بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات، يعد مؤشرًا على الإرادة السياسية الجادة لتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

وكالة سبوتنيك