افتتاح مكتب الحجر الزراعي بميناء القضارف الجاف

افتتح المدير العام لإدارة وقاية النباتات، د. مبارك عثمان حمدان، مكتب الحجر الزراعي بميناء القضارف الجاف، الخميس، بحضور مدير الميناء العميد شرطة عثمان الضو سليمان وجمع غفير من العاملين بوقاية النباتات والجهات ذات الصلة بولاية القضارف وأعضاء وفد المجلس القومي للمبيدات.

أكد د. مبارك عثمان حمدان أن افتتاح هذا المكتب بالميناء الجاف بمدينة القضارف سيساهم كثيرًا في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات الصادر والوارد، دفعًا لعملية الاقتصاد القومي.

أشار مدير ميناء القضارف البري العميد شرطة عثمان الضو سليمان إلى أن افتتاح مكتب الحجر الزراعي بالميناء يساهم كثيرًا في ضبط وتسهيل الإجراءات، مبديًا استعدادهم بتعاون إدارة الجمارك والتنسيق.