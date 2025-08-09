مدير قوات السجون يرافق وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدي تفقده سجن ام درمان رجال

بحث د /عبدالله درف وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الانسان سبل التنسيق بين الآلية الوطنية لحقوق الانسان وقوات السجون في العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين مؤكدا علي أهمية تقديم العون القانوني للمنتظرين قيد التحري والمحاكمة

جاء ذلك خلال زيارته لسجن الرجال أمدرمان رافقه الفريق شرطة حقوقي / ياسر عمر ابوزيد مدير عام قوات السجون

وكان في إستقبالهم اللواء شرطةد/ تاج السر بابكر مدير سجون ولاية الخرطوم و مدير سجن امدرمان للرجال وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان مدير سجون ولاية الخرطوم قدم شرحا مفصلا عن سير العمل بالسجون والمؤسسات الإصلاحية ووضع المنتظرين بالسجن.

ومن جانبه رحب الفريق ياسر بوزير العدل واصفا الزيارة بالمهمة وقدم شرحا عن سير عمليات الإعمار والتأهيل للسجن بعد أن تعرض للدمار والخراب الممنهج علي أيدي المليشيا المتمردة مضيفا أن الفرق الفنية والهندسية بذلت جهودا مقدرة في عمليات الإعمار والتأهيل للسجون والمؤسسات الإصلاحية وقد شارف العمل علي الإنتهاء لتصبح جاهزة في القريب العاجل لإستقبال المنتظرين والمحكومين .

المكتب الصحفي للشرطة