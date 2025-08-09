والي الجزيرة يعلن إلتزامه بتأهيل مستشفى ود المهيدي

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، خلال زيارته صباح الجمعة لمستشفى ود المهيدي بمحلية أم القرى، التزام حكومة الولاية بتأهيل وصيانة المستشفى وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، موجهاً بإجراء دراسة شاملة لتقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات الفعلية.

وأشاد الوالي بمساهمات الخيرين من أبناء الولاية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

من جانبه، كشف المهندس أبو بكر عبد الله، المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض، عن إرسال فريق هندسي متكامل ومتخصص في المباني لتقييم أوضاع المستشفى ووضع المعالجات المطلوبة.