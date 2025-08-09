سياسية
تنفيذي مروي يبحث مع إدارة مشروع أمري الزراعي تحديات المشروع وسبل الحلول
التقى المدير التنفيذي لمحلية مروي، الأستاذ دفع الله محمد صديق، الجمعة، مدير إدارة مشروع أمري الزراعي، المهندس الصادق عثمان، بمقر إدارة المشروع بالقرية الإدارية (1) بأمري الجديدة، بحضور لجنة أمن المحلية ومدير وحدة أمري الإدارية ورئيس قطاع الاستنفار والمقاومة الشعبية بالوحدة و عدد من الإداريين بالمشروع ولجان التسيير والخدمات بالمنطقة.
واستمع المدير التنفيذي إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع حول الدور التنموي الذي يضطلع به المشروع في استقرار أهالي المنطقة، إضافةً إلى أبرز التحديات التي تواجهه في ظل الظروف الراهنة، خاصة الأضرار التي لحقت بالمغروسات و المحاصيل نتيجة انقطاع الإمداد الكهربائي لفترات طويلة بسبب الاستهداف الممنهج للبنية التحتية للكهرباء من قبل المليشيا الإرهابية مؤخراً.
و أكد المدير التنفيذي أن مشروع أمري الزراعي يعد من المشاريع الرائدة في الإنتاج الزراعي بالولاية، مما يستوجب تسخير كافة الإمكانيات و تكاتف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تعترض مسيرته، مثمنًا المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة المشروع والمزارعون في سبيل استمرارية العمل والإنتاج.
سونا