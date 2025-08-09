كسلا: حاجة الولاية الماسّة لتوفير الأطراف الصناعية مع تزايد أعداد ذوي الإعاقة الحركية نتيجة الحرب

وقّع نائب والي كسلا ووزير التنمية الاجتماعية المكلّف الأستاذ عمر عثمان آدم، والفريق ركن (م) عصام الدين سعيد كوكو المدير العام للهيئة العامة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للمعاقين، الجمعة، بمقر الوزارة، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين في إعادة تنشيط مركز صناعة الأطراف الصناعية وتوفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية، وذلك بحضور الجهات ذات الصلة.

وأشار نائب الوالي إلى حاجة الولاية الماسّة لتوفير الأطراف الصناعية لخدمة شرائح المعاقين وتقديم الخدمات الصحية لهم، خاصة مع تزايد أعداد ذوي الإعاقة الحركية نتيجة الحرب.

وأكد التزام حكومة الولاية بتنفيذ ما يليها من بنود الاتفاقية، داعيًا كافة الجهات لدعم مركز الأطراف الصناعية من أجل تقليل التكلفة وتيسير الحصول على الخدمات كما أشاد بجهود الهيئة العامة للأطراف الصناعية في دعم الولاية، و إشراك المنظمات الدولية لتوفير المواد المستوردة للمركز.

من جانبه، أعرب الفريق عصام الدين سعيد كوكو عن تقديره لجهود ولاية كسلا في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن توقيع المذكرة يمهّد لتعاون وتنسيق أكبر بين الطرفين، ويسهم في تطبيق بنود الاتفاقية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف كوكو أن الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية، أقرت توحيد تحصيل الرسوم بين المركز والولايات، وإعداد لائحة مالية تنظم الصرف وحقوق المراكز الولائية، بجانب تدريب وتأهيل الكوادر الفنية، وتوفير المواد المستوردة.