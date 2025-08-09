سياسية
وزير الزراعة والري: وضع رؤية تنفيذية لتطوير وحدة تنفيذ السدود
التقى وزير الزراعة والري أ.د.عصمت قرشي عبدالله بمكتبه ببورتسودان بوفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة م. مهدي عبدالكريم مدير مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية ببورتسودان وبحضور مدير المنظمات بوزارة الزراعه. م. بابكر حسن ادم .
تناول اللقاء توثيق التعاون بين وزارة الزراعة والري والمنظمة العربية للتنمية الزراعية .
وثمن الوزير أ.د.عصمت التزام الوزارة بتحقيق التعاون الكامل وتحقيق التنمية المستدامة بين الوزارة والمنظمة العربية في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي ووضع رؤية تنفيذية لتطوير وحدة تنفيذ السدود للمحافظة على كيان الموارد المائية.
من جانبه أكد م.مهدي عبدالكريم مدير مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية ببورتسودان اكد تنفيذ كل المشروعات المخصصة للعام 2023 اثناء فترة الحرب واشار لدور المنظمة في دعم الزراعة في السودان و قدم تنوير عن النشاطات التي قامت بها المنظمة العربية كدعمها للتقاوي وتدشين منصات التحور في النظم الزراعية وتنفيذ التدريب القطري والقومي وحصاد المياه بالبحر الأحمر والطاقة الشمسية .
وأعرب الوزير عن شكره العميق للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على دعم الزراعة الذي يعزز من قدرة السودان على التصدي للتحديات المتعلقة بحماية الزراعة والري في السودان.
سونا