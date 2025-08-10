توزيع الناموسيات المشبعة في محليات ولاية جنوب دارفور

\u0644\u0644\u062d\u062f \u0645\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0631\u0636 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0627\u0631\u064a\u0627.. \u0625\u062f\u0627\u0631\u0629 \u0645\u0643\u0627\u0641\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0631\u0627\u0636 \u0628\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0635\u062d\u0629 \u062a\u0637\u0644\u0642 \u0627\u0644\u062d\u0645\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0644\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0645\u0648\u0633\u064a\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0634\u0628\u0639\u0629 \u0641\u064a \u0645\u062d\u0644\u064a\u0627\u062a \u0648\u0644\u0627\u064a\u0629 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u062f\u0627\u0631\u0641\u0648\u0631.\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646