سياسية

توزيع الناموسيات المشبعة في محليات ولاية جنوب دارفور

2025/08/10
بعوضه
للحد من انتشار مرض الملاريا.. إدارة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة تطلق الحملة القومية الثانية لتوزيع الناموسيات المشبعة في محليات ولاية جنوب دارفور.
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/10